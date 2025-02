Chi al posto di Gud? Beltran in testa alle gerarchie, poi arriva… Ndour

Chi al posto di Gud?

In vista della prolungata assenza di Gudmundsson, il tecnico viola avrà tempo per testare un nuovo assetto offensivo. Già dalla gara con il Verona potrebbe esserci qualche novità: saranno ben tre gli elementi che verranno chiamati in ballo. Il primo è Lucas Beltran trequartista, ala, mediano, attaccante, insomma ha fatto un po' di tutto, poi ci sono Zaniolo e Ndour. L'argentino raccoglierà l'immediata eredità dell'islandese, visto la grande duttilità e la conoscenza della filosofia di Palladino. Più indietro nelle gerarchie c'è la soluzione che porta al nazionale Under 21, Cher Ndour , giocatore entrato proprio al posto di Gudmundsson domenica e che quindi potrebbe essere il suo sostituto naturale. Ultimo, Zaniolo, visto che probabilmente verrà impiegato per la maggior parte delle gare sulla destra al posto di Colpani, oppure come vice-Kean. Pur non disdegnando quello che per anni è stato il suo ruolo. Lo riporta La Nazione