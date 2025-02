Fagioli, Zaniolo e Ndour: che brutto esordio, servirà molto di più

Un esordio deludente per i nuovi acquisti

L’esordio al Franchi dei nuovi acquisti della Fiorentina – Zaniolo, Fagioli e, in parte, Ndour – è stato deludente, senza incidere su una squadra travolta dal Como. Il ko non è solo colpa loro, ma il loro contributo è stato minimo, come dimostrano i numeri e il risultato.