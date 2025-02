Nazione: “Per Gudmundsson l’ipotesi riscatto si allontana. Troppe incognite”

Il calvario di Albert Gudmundsson continua. Il report medico della Fiorentina lascia poco spazio ai dubbi e alle interpretazioni. La frattura a carico del passaggio sacro-coccige, non è una patologia frequente tra i calciatori, ma oggi è l'ultimo dei problemi per il fantasista islandese. La squadra mercato viola lo ha inseguito e sognato per mesi, adesso rischia di trasformarsi in una delle più grandi delusioni degli ultimi anni . Calendario alla mano, salterà minimo quattro partite, con Atalanta e Milan ad alto rischio. Grossomodo potrebbe rientrare verso la metà di aprile, tra il Parma e il Cagliari. Tutto ciò, unito alle tante partite già saltate e alle prestazioni non soddisfacenti, stanno facendo riflettere i dirigenti viola

Cosa fare con Gudmundsson?

Gli infortuni al polpaccio e al bicipite femorale prima, uniti al processo in Islanda e allo stop attuale stanno lasciando nella testa degli uomini mercato della Fiorentina moltissime domande. Già sono stati sborsati 6 milioni per il prestito e altri 2 andranno pagati, comunque, in caso di mancato riscatto. Le possibilità che questo avvenga si stanno alzando, infortunio dopo infortunio. L'obbligo di acquisto (17 più 3,5 milioni di bonus) probabilmente non scatterà e l'islandese farà ritorno al Genoa. Tra le poche presenze stagionali e il processo che, ancora, incombe è tutto in ballo. Una mancata conferma avrebbe del clamoroso, ma ad oggi non è uno scenario da scartare