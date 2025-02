Il paradosso di Beltran, e quella dipendenza da Kean. Cosa fare con lui e Gud?

Il sacrificio come "svantaggio"

Inutile dire che come seconda punta la Fiorentina ha anche Albert Gudmundsson. L'islandese da quando è tornato ha costretto Beltran a scalare a sinistra. Tutto questo grazie alla sua applicazione difensiva, in grado di aiutare la squadra. Ma è inutile girarci attorno, sulla fascia l'ex River non rende. Se escludiamo la gara contro la Lazio, Beltran largo soffre spesso. Non ha lo spunto necessario per saltare l'uomo. Contro il Como non è quasi mai riuscito a tenere il pallone contro Smolcic. Le sponde di Kean non c'erano, e i lanci per l'argentino sono finiti nel vuoto. Palladino ancora non è riuscito a trovare un modo di fare coesistere i due (ammesso che ci sia). Senza il suo Kean, Beltran sembra spaesato, e il dualismo con Gudmundsson lo sta (per adesso), penalizzando.