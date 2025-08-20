Che clima troverà la Fiorentina in Slovacchia? I tifosi viola saranno 350

Che clima troverà la Fiorentina a Presov, Slovacchia? Il Tatran Stadion sarà tutto esaurito: 350 i tifosi viola che hanno deciso di partecipare a una delle trasferte più scomode, in termini logistici degli ultimi anni (oltre 1200 chilometri da Firenze); ci saranno anche più di 5mila tifosi del Polissya a riempire un impianto da poco più di 6mila posti. Per la squadra di Zytomyr - settecento chilometri più a est di Presov - si tratta della partita della vita.

Delle difficoltà di spostamento dovute alla guerra ha parlato il presidente Butkevych: «Non ci sono collegamenti aerei con l'Ucraina e dobbiamo spostarci sempre in treno, è molto faticoso. Abbiamo chiesto alla Federazione Ucraina di spostare le partite delle prime giornate per permetterci di preparare al meglio i playoff ma non è stato possibile. Ogni squadra che ci affronta ha un vantaggio».Oggi partirà la vendita dei biglietti per il ritorno, in programma giovedì 28 agosto al Mapei. Lo scrive il Corriere dello Sport.