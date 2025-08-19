Allenatore del Polissya (ed ex avversario della Fiorentina da calciatore), Ruslan Rotan ha parlato ai microfoni del club per analizzare il momento negativo che stanno vivendo gli ucraini in questo avvio di stagione: "Abbiamo problemi a reagire quando subiamo un gol. Questa (quella con il Cherkasy) non è la prima partita in cui accade. Ne ho già parlato con i ragazzi, è impossibile reagire in quel modo quando si subisce un gol. Entriamo in una sorta di torpore, per 10 minuti semplicemente non sembravamo noi stessi: questo è un problema".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league All. Polissya lancia l’allarme: “Non possiamo reagire così male ai gol subiti”
altri campionati
All. Polissya lancia l’allarme: “Non possiamo reagire così male ai gol subiti”
L'inizio di stagione del Polissya non è stato dei migliori, ma giovedì c'è l'appuntamento con la storia: arriva la Fiorentina
La testa adesso è però alla Conference League "Ora pensiamo alla Fiorentina. Dobbiamo recuperare i ragazzi che non sono al meglio per affrontare la partita con la Fiorentina nella migliore condizione fisica ed emotiva possibile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA