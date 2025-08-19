All. Polissya lancia l’allarme: “Non possiamo reagire così male ai gol subiti”

Allenatore del Polissya (ed ex avversario della Fiorentina da calciatore), Ruslan Rotan ha parlato ai microfoni del club per analizzare il momento negativo che stanno vivendo gli ucraini in questo avvio di stagione: "Abbiamo problemi a reagire quando subiamo un gol. Questa (quella con il Cherkasy) non è la prima partita in cui accade. Ne ho già parlato con i ragazzi, è impossibile reagire in quel modo quando si subisce un gol. Entriamo in una sorta di torpore, per 10 minuti semplicemente non sembravamo noi stessi: questo è un problema".