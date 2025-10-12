Moise Kean vede l'azzurro e segna.Anche ieri contro l'Estonia, prima di uscire per un infortunio, è andato in gol. Ecco le pagelle dei vari quotidiani sulla prestazione dell'attaccante viola:
“Bravo, ma sfortunato”: i voti di Kean con l’Italia. E c’è chi fa sperare Pioli
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Altro giro, altro gol: con Gattuso è a quota quattro reti in tre incontri. La distorsione alla caviglia destra pochi minuti dopo I'1-0 lo costringe alla sostituzione. Contro Israele difficilmente ci sarà.
IL CORRIERE DELLO SPORT 7: Sesto gol nelle ultime quattro gare, cinque minuti per bruciare l’Estonia, l’impressione è che possa essere una notte magica. Poi mette male la caviglia, Gattuso lo rimanda in campo ma dura poco ed è costretto ad alzare bandiera bianca.
LA REPUBBLICA 6,5: Sistema subito le cose con l’11° gol in Nazionale dal repertorio, conversione secca e destro angolato, prima di
inciampare nella sfortuna della distorsione alla caviglia.
TUTTOSPORT 6,5: Prima di infortunarsi (distorsione alla caviglia destra) trova comunque il tempo per segnare il gol - l’undicesimo in maglia azzurra - che rompe subito il ghiaccio, da qui il voto più che sufficiente nonostante i pochi minuti giocati.
NAZIONE 7: Sfortunatissimo, era in stato di grazia, ma si fa subito male dopo un gol bellissimo. Non sembra grave.
