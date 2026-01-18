Bologna-Fiorentina, la gara di Italiano. CorSport: “Chi lo fischiava ora lo applaude”

Il Corriere dello Sport su Vincenzo Italiano

Redazione VN 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 09:46)

La partita tra Bologna e Fiorentina si carica di emozioni e ricordi, trasformandosi in qualcosa di più di un semplice incontro di calcio. Negli ultimi anni, ogni sfida tra le due squadre ha avuto risvolti personali: l’anno scorso Italiano affrontò la gara dopo la morte della madre di Raffaele Palladino e fu oggetto di critiche pubbliche da parte di Daniele Pradè, suo ex collaboratore a Firenze. Quest’anno, la partita si inserisce in un contesto di gioie e dolori: pochi giorni prima il Bologna ha vinto la Coppa Italia, mentre Italiano deve fare i conti con la malattia e la recente scomparsa del suo ex presidente Rocco Commisso, con cui aveva un legame profondo, quasi paterno.

Nonostante il dolore personale e le emozioni accumulate nel tempo, Italiano deve continuare a gestire la sua squadra e prepararla per una gara fondamentale. Il Bologna arriva a questo incontro dopo un pareggio a Como e una vittoria a Verona, e la partita contro la Fiorentina è cruciale per mantenere vive le speranze europee. Il Dall’Ara, una volta fortino difficile da espugnare, è diventato terreno più vulnerabile per i padroni di casa, rendendo il match ancora più determinante per entrambe le squadre.

Per Italiano, però, questa è “la sua partita”: conosce il valore della Fiorentina e le motivazioni dei viola, consapevole che la squadra sarà animata anche dall’orgoglio di onorare la memoria di Commisso. Nonostante la tristezza, l’allenatore deve trasmettere forza e consapevolezza ai suoi giocatori, ricordando che solo un Bologna davvero all’altezza potrà sperare di ottenere la vittoria al Dall’Ara e mantenere alta l’ambizione europea. La gara diventa così un crocevia di emozioni, rispetto e competizione sportiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.