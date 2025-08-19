Beltran in Russia? CorFio: “Pradè non ha sensazioni positive sulla cessione”

La Fiorentina ha le idee chiare su come rinforzare la squadra per soddisfare le richieste di Stefano Pioli, ma la teoria fatica a trasformarsi in pratica. Il mercato in entrata, infatti, è bloccato dalle difficoltà sul fronte delle uscite, un problema che condiziona ogni mossa della dirigenza viola.

Oltre ai casi di Ikonè, Barak e Sabiri, i principali nodi riguardano Lucas Beltrán e Amir Richardson. Sono loro, in questo momento, i veri ostacoli che rallentano la strategia del club. Finché non verranno risolte queste situazioni, sarà complicato procedere con nuovi acquisti di peso.

Beltrán, in particolare, rappresenta l’incognita maggiore: dopo aver rifiutato l’offerta del Flamengo, l’attaccante si è preso due giorni per valutare le proposte provenienti dalla Russia, soprattutto quella del CSKA Mosca. Le sensazioni in casa viola, però, non sono positive e un ulteriore rifiuto — che farebbe sfumare i circa 12 milioni attesi dalla sua cessione — è considerato più che probabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.