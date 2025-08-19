Viola News
Corriere Fiorentino

Beltran in Russia? CorFio: “Pradè non ha sensazioni positive sulla cessione”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla cessione di Lucas Beltran
La Fiorentina ha le idee chiare su come rinforzare la squadra per soddisfare le richieste di Stefano Pioli, ma la teoria fatica a trasformarsi in pratica. Il mercato in entrata, infatti, è bloccato dalle difficoltà sul fronte delle uscite, un problema che condiziona ogni mossa della dirigenza viola.

Oltre ai casi di Ikonè, Barak e Sabiri, i principali nodi riguardano Lucas Beltrán e Amir Richardson.Sono loro, in questo momento, i veri ostacoli che rallentano la strategia del club. Finché non verranno risolte queste situazioni, sarà complicato procedere con nuovi acquisti di peso.

Beltrán, in particolare, rappresenta l’incognita maggiore: dopo aver rifiutato l’offerta del Flamengo, l’attaccante si è preso due giorni per valutare le proposte provenienti dalla Russia, soprattutto quella del CSKA Mosca. Le sensazioni in casa viola, però, non sono positive e un ulteriore rifiuto — che farebbe sfumare i circa 12 milioni attesi dalla sua cessione — è considerato più che probabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

