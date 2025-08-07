Aspetti positivi, da migliorarema anche incognite. Che, per quanto riguarda l'ultimo punto, prendono i nomi di Lucas Beltran e Rolando Mandragora. Su loro due si sofferma La Nazione. Il primo ha rispedito al mittente qualsiasi lusinga e offerta del Flamengo (facendo sfumare 12 milioni sicuri più 3 eventuali di bonus), poi ha assistito dalla panchina all'amichevole contro il Nottingham Forest. Contro la squadra di Milenkovic, infatti, Stefano Pioli ha inserito il giovane Braschi al posto di Kean anziché l'argentino. Un segnale? Può darsi. Di certo, si legge, c'è che contro il Leicester è stato il "solito" Beltran: pochi palloni protetti, un guizzo al limite dell'area e niente più. Per la Fiorentina è cedibile al prezzo giusto. Per andarsene vuole restare in Europa.
La Nazione
Beltran e Mandragora: le due grandi incognite dell’estate viola
Beltran ha rifiutato l'offerta del Flamengo. Mandragora, il cui rinnovo di contratto, stenta ad arrivare, ancora fuori per alcuni problemi fisici
REBUS MANDRAGORA—
L'altra incognita è rappresentata da Mandragora. Al di là del rinnovo che non arriva, è fuori da tempo per alcuni problemi fisici. Niente di grave, ma saltare gran parte della preparazione estiva non è di certo un buon viatico per cominciare al meglio la stagione. Sempre che le logiche di mercato non lo portino lontano da Firenze. Pronostico imprevedibile, serve la volontà di entrambe le parti di trovarsi a metà strada per quanto riguarda il rinnovo del contratto.
