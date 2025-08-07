Beltran e Mandragora: le due grandi incognite dell’estate viola

Aspetti positivi, da migliorarema anche incognite. Che, per quanto riguarda l'ultimo punto, prendono i nomi di Lucas Beltran e Rolando Mandragora. Su loro due si sofferma La Nazione. Il primo ha rispedito al mittente qualsiasi lusinga e offerta del Flamengo (facendo sfumare 12 milioni sicuri più 3 eventuali di bonus), poi ha assistito dalla panchina all'amichevole contro il Nottingham Forest. Contro la squadra di Milenkovic, infatti, Stefano Pioli ha inserito il giovane Braschi al posto di Kean anziché l'argentino. Un segnale? Può darsi. Di certo, si legge, c'è che contro il Leicester è stato il "solito" Beltran: pochi palloni protetti, un guizzo al limite dell'area e niente più. Per la Fiorentina è cedibile al prezzo giusto. Per andarsene vuole restare in Europa.