La Nazione: “Dzeko in ritardo di condizione. Meglio un centrocampista in più?”

Se da un lato La Nazione sottolinea gli aspetti positivi della preparazione estiva della Fiorentina (fase difensiva in primis), dall'altra evidenzia i lati da migliorare. Gosens e Dzeko, ad esempio, sono sembrati più indietro, a livello di condizione fisica, rispetto ai compagni. Niente di grave, ci mancherebbe, non fosse altro perché siamo solo all'inizio di agosto. L'esterno tedesco - si legge - ha faticato contro il Nottingham Forest, l'attaccante bosniaco è parso poco mobile. Tempo per alleggerire i carichi di lavoro ce n'è ancora. La loro gestione non preoccupa.
Dzeko (ma anche Gosens) in ritardo di condizione rispetto ai compagni. Il quotidiano si chiede se sia il caso di giocare (almeno per il momento) col tridente
Sul piano tattico si va verso l'idea del tridente con Gudmundsson alle spalle dello stesso Dzeko e di Kean. In questa fase l'islandese sembra agire un po' troppo lontano dalla porta e chiaramente gli viene chiesta una fase di non possesso piuttosto corposa. Vale la pena chiedergli questi sacrifici per tenere in campo uno Dzeko così lontano dalla forma migliore? Domanda ovviamente soltanto riferita all'avvio di stagione, quando forse un centrocampista in più potrebbe fare comodo.
