La Nazione: “Dzeko in ritardo di condizione. Meglio un centrocampista in più?”

Se da un lato La Nazione sottolinea gli aspetti positivi della preparazione estiva della Fiorentina (fase difensiva in primis), dall'altra evidenzia i lati da migliorare. Gosens e Dzeko, ad esempio, sono sembrati più indietro, a livello di condizione fisica, rispetto ai compagni. Niente di grave, ci mancherebbe, non fosse altro perché siamo solo all'inizio di agosto. L'esterno tedesco - si legge - ha faticato contro il Nottingham Forest, l'attaccante bosniaco è parso poco mobile. Tempo per alleggerire i carichi di lavoro ce n'è ancora. La loro gestione non preoccupa.