Mancano due settimane all'inizio ufficiale della stagione della Fiorentina. Il 21 agosto, infatti, è in programma l'andata del playoff di Conference League contro la vincente di Polissya-Paksi. La Nazione analizza sottolinea come, tra gli aspetti positivi della preparazione estiva, vi sia la fase difensiva.
La Nazione: “Pongracic come un nuovo acquisto. Pioli si coccola Fagioli”
Due settimane al viola della stagione ufficiale. Gli aspetti positivi emersi dalla preparazione estiva
Se Pioli dimostra di voler puntare con convinzione su Comuzzo e Ranieri, la crescita di Pongracic al centro del reparto sembra la notizia migliore. Il croato, lo scorso anno, è stato utile nelle rotazioni soltanto nel girone di ritorno. Per Pioli è una sorta di nuovo acquisto. Preciso, rapido, puntuale. Con la palla al piede è chiamato a impostare. E sa farlo molto bene.
Il quotidiano scrive poi che Dodò si ricandida ad essere un fattore sulla destra. L'intesa con Kean è particolare. I due si stimano e si cercano.
La Nazione si sofferma, in seguito, su Nicolò Fagioli:
E' piaciuto nei due di centrocampo (il riferimento è all'amichevole contro il Nottingham Forrest, ndr). D'accordo la fisicità di Sohm e Ndour, ma serve un elemento con una qualità superiore nei piedi. E Nicolò ce l'ha. Verticalizzazioni, cambi di gioco. Pioli crede molto nell'ex talento della Juventus. Se lo coccola, sa che ha bisogno di fiducia incondizionata per rendere al meglio. La strada è quella giusta.
