Bambagioni (Lista Schmidt): “Franchi, chiesto Consiglio comunale straordinario”

Paolo Bambagioni, consigliere comunale di centrodestra appartenente alla Lista Schmidt a Firenze, ha chiesto alla sindaca Sara Funaro di convocare un Consiglio comunale straordinario sul Franchi "per fare un focus su tempi, costi e coperture. Nessuna polemica, ma c'è necessità di totale trasparenza e condivisione. La maggioranza ha preferito dire di no a una Commissione d'indagine ritenendo che tutto vada bene, ne prendiamo atto e facciamo un gesto nell'interesse della città. Tutto ciò serve anche alla Fiorentina per programmare meglio il futuro, uscendo dall'incertezza". Bambagioni, presidente della Commissione Controllo del Comune di Firenze, ha messo nero su bianco la richiesta in una lettera inviata a Sara Funaro e, in copia, al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Andrea Bonechi. Lo riporta La Nazione.