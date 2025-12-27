Fabio Paratici, nella giornata di ieri, è partito da Roma verso Londra dove assisterà alla sfida tra il Crystal Palace e il Tottenham. Per lui sarà probabilmente l'ultima partita come ds degli Spurs data l'imminente avventura in maglia viola. Per la fumata bianca servirà ancora attendere qualche giorno, forse addirittura una settimana.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Atteso Paratici a Firenze. Nazione: “Ecco cosa manca per vederlo alla Fiorentina”
La Nazione
Atteso Paratici a Firenze. Nazione: “Ecco cosa manca per vederlo alla Fiorentina”
Per Paratici serve chiudere qualche aspetto burocatico
Gli accordi ci sono tutti, ma devono essere risolti alcuni aspetti burocratici che garantiscono a Paratici di chiudere il contratto con il Tottenham, società a cui è vincolato ancora da un anno e mezzo di contratto. Da quando lo storico patron Levy si è dimesso l'ex Juve ha capito che qualcosa stava cambiando, ecco perché il recente l'accostamento al Milan.
Invece adesso Paratici è pronto a tornare in Italia in una realtà difficile come quella che sta attraversando Firenze. Lo riporta La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA