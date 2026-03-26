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Tuttosport

Altobelli snobba Kean: “Buon giocatore sì, ma io punto su Pio Esposito”

Kean Fiorentina
L'ex attaccante ha più fiducia sul centravanti dell'Inter che su Kean e Retegui
Redazione VN

Intervistato da Tuttosport in vista di Italia-Irlanda del Nord di questa sera, Alessandro "Spillo" Altobelli ha parlato anche della coppia d'attacco formata da Retegui e Kean.

Parliamo di due buoni giocatori, che quando sono scesi in campo con la Nazionale hanno fatto bene, ma io continuo a puntare su Pio Esposito.

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