Le parole dell'agente dell'ex giocatore della Fiorentina

Redazione VN
Italy Training Session &amp; Press Conference

VIDEO - Francia-Italia, "Donnarumma monumentale", e Fagioli? I commenti social

Giuseppe Pesce, agente insieme a Claudio Vigorelli di Michael Kayode è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sul periodo a Firenze:

Mi ha sorpreso per l’umiltà incedibile che lo contraddistingue e per il sapere affrontare ogni situazione sempre col sorriso. Anche quando le cose non giravano nel migliore dei modi gli ultimi mesi a Firenze, Micheal non si è mai abbattuto e ha tirato dritto per la sua strada. I fatti gli hanno dato ragione col passaggio in Premier League voluto fortemente da tutti e arrivato in un momento difficile in cui giocava poco
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti