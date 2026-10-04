Le parole dell'agente dell'ex giocatore della Fiorentina
VIDEO - Francia-Italia, "Donnarumma monumentale", e Fagioli? I commenti social
Giuseppe Pesce, agente insieme a Claudio Vigorelli di Michael Kayode è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sul periodo a Firenze:
Mi ha sorpreso per l’umiltà incedibile che lo contraddistingue e per il sapere affrontare ogni situazione sempre col sorriso. Anche quando le cose non giravano nel migliore dei modi gli ultimi mesi a Firenze, Micheal non si è mai abbattuto e ha tirato dritto per la sua strada. I fatti gli hanno dato ragione col passaggio in Premier League voluto fortemente da tutti e arrivato in un momento difficile in cui giocava poco
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
VIDEO - Mastantuono va a segno nel dominio dell'Argentina contro il Burkina Faso
Rassegna stampa
CorSport: "La Fiorentina vuole Tiago Gabriel. Valutazione e l'accordo con Mendes"
Rassegna stampa
Nazione: "Missione compiuta per Paratici, la Fiorentina è sostenibile. I numeri"
Rassegna stampa
CorFio: "Ristoranti, procuratore e vita. Così è cambiato Paolo Vanoli"
Rassegna stampa
"Come Kean o addirittura meglio": Gazzetta e la grinta di Mateo Pellegrino
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti