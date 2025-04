Adli ritorna a San Siro da “riserva di lusso”. E lo scambio con Sottil si allontana

Adesso che l'infortunio è stato superato Adli dovrà fare i conti con una mediana che gira meravigliosamente. Con un Mandragora mai visto prima, un Fagioli intoccabile e un Cataldi fisicamente al 100%, il suo ritorno da titolare pare un miraggio. La Conference in questo senso lo aiuterà, con una doppia sfida contro il Celje che lo vedrà sicuramente protagonista. Dopo la rete all'andata con il Milan, molto probabilmente Adli si sarebbe aspettato di tutto tranne un ritorno a San Siro da riserva di lusso. Il riscatto con i rossoneri è fissato per 10 milioni e l'opzione di scambio con Sottil va sempre più scemando, soprattutto per volontà del club milanese. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire, in questo senso, quale sarà la scelta del club viola sul francese. Lo riporta La Nazione