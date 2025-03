Malusci: “I cali contro le piccole? Sono gravi. Ecco perchè non riscatterei Adli”

I singoli

"Senza Dodò la Fiorentina non può fare il 3-5-2. In caso devi passare a 4 ed adattare Comuzzo o Moreno. Per me il miglior modulo della Fiorentina è il 4-3-2-1, anche per sfruttare Zaniolo. In Conference puoi sbizzarrirti e provare qualcosa di diverso. Gudmundsson non deve fare il Beltran, lui non deve avere compiti difensivi. Ci vuole fresco negli ultimi 30 metri. Certi giocatori non vanno tolti, De Gea non lo tolgo nemmeno contro il Celje. Nel 3-5-2 vedo alcuni giocatori sacrificati, proprio come Zaniolo. In questo momento è comunque il modulo che ci da garanzie. Fagioli e Adli possono giocare assieme, ma in gare dove devo fare la partita. In gare dove bisogna ripartire invece li vedo meno bene assieme. Adli non lo riscatterei avendo Fagioli, magari se ne può parlare se ci fosse uno scambio con Sottil. I cali contro le piccole? Per me è una cosa grave. Sei un professionista, e non mi piace che i giocatori dicano queto"