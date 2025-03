Adesso testa alla Conference. Ritorno ad Atene con 300 tifosi al seguito

La Nazione analizza oggi i prossimi impegni della Fiorentina dopo la vittoria con il Lecce, a partire dalla Conference League ed il Panathinaikos. Settantasette giorni dopo il pareggio di Guimaraes firmato da Rolando Mandragora, i viola giovedi riprenderanno il proprio cammino europeo da Atene, ospiti del Panathinaikos per la gara d'andata degli otttavi di finale di Conference League (LEGGI QUI IL CALENDARIO DEI VIOLA). Un ritorno in Grecia dopo la finale dello scorso anno con l'Olympiakos ancora per niente digerita dai tifosi gigliati. Stavolta l'esodo non ci sarà. Alla fine saranno circa 300 i sostenitori gigliati che decideranno di seguire i ragazzi di Palladino, in attesa magari di un contingente più massiccio per un eventuale quarto di finale.