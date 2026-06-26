Tuttosport: “Norton-Cuffy costa troppo. Ecco l’alternativa della Fiorentina”

Alla luce delle richieste ritenute ad ora troppo eccessive del Genoa per Brooke Norton-Cuffy la Fiorentina sta valutando Belghali

Redazione VN 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 09:28)

Mentre fervono i preparativi per la presentazione di Fabio Grosso (nel clan viola si punta a organizzarla per il 9 luglio, a 20 anni esatti dall'ultima vittoria mondiale dell'Italia a Berlino dove il neo tecnico della Fiorentina siglò il rigore decisivo), tengono banco le voci di mercato in attesa dell'apertura ufficiale delle danze.

La priorità del ds Fabio Paratici e dei suoi collaboratori, oltreché sfoltire una rosa che annovera una sessantina di giocatori compresi i tanti prestiti che rientreranno alla base, è potenziare le fasce come richiedono modulo e gioco del nuovo allenatore.

Vale per anche per gli esterni difensivi considerando che Dodo è pronto a fare le valigie e il giovane Kouadio potrebbe essere mandato a fare esperienza: sul taccuino viola figura il nome dell'algerino con cittadinanza belga Rafik Belghali, classe 2002, di proprietà del Verona cui è legato fino al 2029, titolare con la propria nazionale ai Mondiali contro Argentina e Giordania e atteso domani dalla sfida cruciale con l'Austria che vale il 2° posto nel Girone J.

Alla luce delle richieste ritenute ad ora troppo eccessive del Genoa per Brooke Norton-Cuffy la Fiorentina sta valutando Belghali per più di un motivo: conosce già il calcio italiano (nell'ultima annata ha disputato 29 gare fra campionato e Coppa Italia segnando pure due gol) e la sua valutazione s'aggira sui 9 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.