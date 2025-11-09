Viola News
Pablo Marì contro Colombo: il duello che può fare la differenza

Il duello di Genoa-Fiorentina
Redazione VN

La partita di Marassi tra Genoa e Fiorentina sarà un banco di prova parziale sia per De Rossi che per Vanoli. Tante cose da sistemare e poco tempo per farlo. Fra i duelli che vedremo in campo uno promette di essere significativo.

Da una parte Pablo Mari, chiamato ancora a guidare la difesa a tre. Dall'altra Lorenzo Colombo, centravanti del Genoa ancora a secco in campionato dopo dieci giornate. Le difficoltà realizzative della squadra rossoblu passando anche dalle difficoltà del suo attaccante.

L'obiettivo di Mari è quello di limitare il centravanti, ma con la sua esperienza dovrà provare anche a regalare all'intero reparto sicurezza e solidità. Troppe volte la Fiorentina ha ballato su situazioni anche facili da leggere. Il nuovo corso di Vanoli vuole eliminare in primis disattenzioni ed errori individuali. Lo scrive la Nazione.

