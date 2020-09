Stadio, Commisso: “Lavoro che portiamo avanti con molta fatica. Tifosi, 29.582 grazie! Importante avervi vicini”

Tra campo e mercato, c’è sempre la questione a tenere banco in casa Fiorentina. A tal riguardo, il presidente Rocco Commisso ha tenuto a ringraziare tutti i tifosi che hanno aderito alla raccolta firme “Vogliamo lo stadio” (LEGGI), iniziativa lanciata congiuntamente da Accvc e Atf (le due principali associazioni che raccolgono i viola club sparsi per l’Italia e per il mondo). Queste le parole del n°1 della Fiorentina:

Cara Famiglia Viola, cari Tifosi, grazie di cuore per l’ennesimo gesto di vicinanza e di sostegno. “Vogliamo lo stadio” è la sintesi perfetta del grande lavoro che stiamo cercando da tempo di portare avanti con molta fatica. Sapervi vicini è per la Fiorentina importantissimo: 29.582 volte grazie! E grazie anche ai 3.700.000 cuori viola che ci seguono quotidianamente da ogni parte del mondo sulle nostre piattaforme digitali, sono certo che anche voi ci appoggiate in questa iniziativa per il bene della Fiorentina e di Firenze. Rocco