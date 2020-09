A.d. Serie A: “Stadi? Commisso cerca di dare un contributo di spinta, le soprintendenze…”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato anche la battaglia sul fronte stadio portata avanti da Commisso nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Rai. Questo un estratto delle sue parole: “Commisso cerca di dare un contributo di spinta. Le soprintendenze non devono bloccare la ristrutturazione del Franchi, mi auguro avvenga perché non possiamo restare bloccati. Abbiamo bisogno di grandi impianti che riescano a esaltare la prestazione dei nostri protagonisti. Senza gli stadi non esistono ricavi e senza ricavi non riusciremo a mantenere il nostro calcio a certi livelli”.