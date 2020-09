Lo studio Deloitte sul futuro del Franchi e di Campo di Marte: “+5 miliardi in 10 anni”

“L’investimento da 250 milioni di Rocco Commisso nel nuovo stadio della Fiorentina potrebbe generare un impatto economico di 5 miliardi di euro in 10 anni tra crescita dei ricavi dell’Acf Fiorentina, nuove attività commerciali di terze parti, nuovi posti di lavoro, gettito fiscale extra per la PA e sviluppo immobiliare di Campo di Marte”. Numeri e percentuali certificate da Deloitte, uno dei leader mondiali della consulenza finanziaria.

Il dato

Come scrive Repubblica, si stima che con un nuovo impianto i ricavi della Fiorentina verrebbero quasi triplicati in un balzo, da 93 a 225 milioni di euro l’anno, che riporterebbero la società nel ranking delle società di calcio che contano per volume di fatturato. La Fiorentina è scivolata dal 20° al 464° posto in pochi anni, e grazie ad un impianto di proprietà potrebbe generare profitti da 5,3 a 126 milioni di euro all’anno con 2 milioni di presenze tra tifosi, residenti e turisti nei negozi. Anche per il Comune di Firenze l’aumento del gettito fiscale gioverebbe (+5 milioni) e verrebbero creati 1.000 posti di lavoro in un colpo solo (equivalenti al 25% della nuova occupazione creata complessivamente a Firenze tra il 2017 e il 2019). Anche il valore degli immobili a Campo di Marte crescerebbe: +25% per le case, + 60% per i negozi.

Ma come crescerà il fatturato? Si ipotizza che per il 49% la stima riguardi i ricavi da diritti televisivi e sponsor (attratti dal futuro miglioramento in classifica n.d.r.). Il 30% dalle entrate saranno conseguenti alla supposta qualificazione in competizioni europee, il 12% dall’aumento dei tifosi attratti dai successi della squadra e conseguente crescita dei ricavi da biglietti. La fetta si chiude con un 4% in arrivo dagli affitti dei negozi (50.000 mq di commerciale dentro e fuori dal Franchi), un altro 4% dalla corporate hospitality (box riservati alle aziende) e un 1% da merchandising e diritti sul marchio. Un business da sogno per una Fiorentina da sogno.

