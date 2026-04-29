Sorrentino snobba De Gea: “Juventus? Per salire di livello prendi Alisson”

L'ex portiere di Palermo e Chievo commenta l'interesse della Juventus per David De Gea, capitano della Fiorentina

La Juventus continua a monitorare la situazione che riguarda David De Gea. Il portiere della Fiorentina è finito nel mirino di Spalletti che vorrebbe qualità ed esperienza europea tra i pali. Il primo nome sarebbe quello di Alisson, estremo difensore del Liverpool. A Tuttosport, Stefano Sorrentino ha snobbato lo spagnolo puntando tutto sull'ex Roma: