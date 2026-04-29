La Juventus continua a monitorare la situazione che riguarda David De Gea. Il portiere della Fiorentina è finito nel mirino di Spalletti che vorrebbe qualità ed esperienza europea tra i pali. Il primo nome sarebbe quello di Alisson, estremo difensore del Liverpool. A Tuttosport, Stefano Sorrentino ha snobbato lo spagnolo puntando tutto sull'ex Roma:
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VIOLA NEWS news viola Sorrentino snobba De Gea: “Juventus? Per salire di livello prendi Alisson”
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Sorrentino snobba De Gea: “Juventus? Per salire di livello prendi Alisson”
L'ex portiere di Palermo e Chievo commenta l'interesse della Juventus per David De Gea, capitano della Fiorentina
Di Gregorio è un buon portiere, ma la Juve ha sempre avuto fenomeni tra i pali e serve altro per alzare il livello. Alisson è il nome giusto, lo prenderei subito soprattutto per il suo status, viste le tante presenze in Premier e con il Brasile, oltre ai titoli vinti. Parliamo di un portiere forte e moderno, ma bisognerà capire quanto budget verrà messo sul portiere. Qualora si volesse risparmiare, allora i nomi dovranno necessariamente essere altri
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