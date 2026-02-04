SONDAGGIO VN – Quali nuovi acquisti in lista UEFA? È plebiscito per tre

Il regolamento UEFA, in tal senso è molto rigido: per la fase a eliminazione diretta si possono inserire al massimo 3 nuovi giocatori rispetto alla lista consegnata a settembre. Mister Vanoli dovrà quindi fare scelte dolorose, escludendo due dei nuovi volti. Voi su chi puntereste per la scalata europea? I tifosi che hanno partecipato al sondaggio non hanno dubbi: dentro Solomon, Rugani e Brescianini, mentre Fabbian e Harrison possono rimanere fuori.