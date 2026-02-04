Il mercato invernale ha portato a Firenze ben cinque rinforzi: Daniele Rugani, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini, Manor Solomon, Jack Harrison.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola sondaggi SONDAGGIO VN – Quali nuovi acquisti in lista UEFA? È plebiscito per tre
Siete voi i protagonisti
SONDAGGIO VN – Quali nuovi acquisti in lista UEFA? È plebiscito per tre
Quali dei cinque nuovi acquisti inserireste nelle lista UEFA per la Conference League. I posti disponibili sono soltanto tre
Il regolamento UEFA, in tal senso è molto rigido: per la fase a eliminazione diretta si possono inserire al massimo 3 nuovi giocatori rispetto alla lista consegnata a settembre. Mister Vanoli dovrà quindi fare scelte dolorose, escludendo due dei nuovi volti. Voi su chi puntereste per la scalata europea? I tifosi che hanno partecipato al sondaggio non hanno dubbi: dentro Solomon, Rugani e Brescianini, mentre Fabbian e Harrison possono rimanere fuori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA