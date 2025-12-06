David Guetta non ci sta, per la Voce Viola non è possibile darsi per vinti ai primi di dicembre.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola sondaggi SONDAGGIO – Per Guetta c’è tempo per salvarsi. Voi come la pensate?
news viola
SONDAGGIO – Per Guetta c’è tempo per salvarsi. Voi come la pensate?
David Guetta non ci sta. E voi come la pensate?
Siamo con un piede in Serie B. Le principali colpe restano di Pioli, ma la situazione è incredibile. Protestare? Non possiamo però rassegnarci a dicembre. Non possiamo pensare di essere già in Serie B. Non andiamo dietro a questi giocatori indegni. Qui c'è bisogno di compattezza. Quei 4mila che sono andati a Reggio Emilia meritavano la squadra sotto la curva. Parliamo della Fiorentina: 100 anni di storia!”
E voi come la pensate?
© RIPRODUZIONE RISERVATA