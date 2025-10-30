Sohm: “Ora l’obiettivo è vincere. Il problema è l’ultimo passaggio”

Dopo la sconfitta contro l'Inter, Simon Sohm, ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina:
Abbiamo fatto 60 minuti buoni contro una squadra molto forte, secondo me la più forte del campionato. Poi dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare tutti di più, lo sappiamo, questo è l’obiettivo adesso. Il problema al momento è l’ultimo passaggio, anch’io oggi ho sbagliato l’ultimo passaggio. Devo e dobbiamo tutti fare meglio.
Ora l’obiettivo è vincere, non ce l’abbiamo ancora fatta dopo 9 partite. È un momento difficile, ora dobbiamo solo vincere.
