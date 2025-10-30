Cesari: “Comuzzo su Pio un tentativo di strangolamento. Immagine inquietante”

L’ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha commentato su Pressing di Mediaset gli episodi di Inter-Fiorentina, in particolare quello che ha visto protagonisti Comuzzo e Pio Esposito:
Mi chiedo come il VAR abbia avallato la decisione del direttore di gara. Pio Esposito cerca di prendere posizione, Comuzzo si disinteressa della posizione del pallone e guarda solo lui. E poi c'è questo braccio intorno alla gola dell'avversario. È un cravattone, un tentativo di strangolamento direi. È una follia. E non mi convince la posizione di Sozza. È un'immagine inquietante.
