Sentite Padovan: “Gattuso non sarà mai un tecnico top, è andato a Firenze…”

Il giornalista: "Gattuso ha scelto una realtà inferiore al Napoli. Se avesse centrato la qualificazione in Champions, sarebbe alla Juventus"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Giancarlo Padovan , opinionista di Sky Sport. Queste le suo commento su Gennaro Gattuso : "Se il Napoli avesse sconfitto il Verona, Gattuso sarebbe stato l’allenatore della Juventus e non della Fiorentina. Pensavo che gli azzurri potessero battere facilmente il Verona, sono andati nel panico sia Gattuso sia i giocatori".

Poi il giornalista si esprime sulla scelta del tecnico calabrese di sposare la causa viola: "Non credo che Gattuso possa mai diventare un grande allenatore, come testimonia la sua scelta di andare a Firenze, in una realtà sicuramente inferiore rispetto a Napoli”.