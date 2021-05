Tosto a VN: “Vi racconto il Gattuso privato. Vivacchiare non fa per lui”

Una profonda e storica amicizia quella che lega Vittorio Tosto a Rino Gattuso. Per l'ex difensore, Gattuso è l'uomo giusto per rilanciare, finalmente, la Fiorentina

Filippo Caroli

Un legame ed un'amicizia che vengono da lontano. La terra Natale, la Calabria, come marchio indissolubile sulle loro personalità. Da oggi avranno però un'altra cosa in comune: la Fiorentina. Vittorio Tosto, amico da sempre di Rino Gattuso ed ex calciatore Viola, ha concesso un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Una bella chiacchierata in cui l'ex difensore, da tempo trapiantato in Toscana, ci ha spiegato perché Ringhio è l'uomo giusto per la rinascita della Fiorentina.

Tosto, Gattuso approda alla Fiorentina, questa notizia l'ha sorpresa?

"Faccio subito una premessa, sono contentissimo del suo arrivo a Firenze. È come un fratello per me, abbiamo giocato insieme da ragazzi e veniamo dalla stessa terra. In questo momento, Rino a Firenze è per me motivo di grande orgoglio. Già quando se ne parlò nelle scorse settimane io speravo che arrivasse. Firenze è la piazza ideale per Rino e Rino è la persona giusta per rilanciare la Fiorentina."

Crede che fra lui e l'ambiente Viola sarà un matrimonio felice?

"Credo di sì. Lui è l'allenatore ideale per riportare in alto la Fiorentina. Io a Firenze vengo spesso e la conosco. Mi voglio sbilanciare: è l'allenatore che mancava per aprire un ciclo importante. Commisso, da calabrese, si è affidato ad un conterraneo ed io non posso che fare il tifo per loro. Firenze merita di essere di nuovo felice."

Quali potrebbero essere i calciatori di questa Fiorentina da cui ripartire con Rino?

"La qualità c'è e ci sono calciatori ottimi poi il rendimento lo abbiamo visto tutti. Ma c'è un'ottima base da cui ripartire. È ovvio però che se la Fiorentina vuole lottare per traguardi importanti come l'Europa League dovrà fare un mercato di un certo livello. Però il tassello principale, colui che deve guidare la barca, c'è ed è più di una garanzia. Rino tira fuori il meglio dai calciatori e porta l'attaccamento alla maglia, che è ciò che Firenze chiede. È l'allenatore ideale."

Abbiamo parlato di mercato, crede che la Fiorentina interverrà in maniera forte questa estate?

"Secondo me sì. Farà il mercato prendendo i calciatori idonei per il gioco di Gattuso. Lui sa prendere i giocatori giusti per vincere, non per vivacchiare."

Ha sentito Gattuso nelle ultime ore? Ha qualche consiglio da dargli?

"Gli ho mandato un messaggio subito dopo la firma facendogli un grandissimo in bocca al lupo. Per noi calabresi Rino è il punto di riferimento, l'ambasciatore della Calabria nel mondo. È un esempio di lealtà e valori, promuove tantissime iniziative benefiche ed è un imprenditore che crea posti di lavoro. A Milano ha rinunciato a cifre importanti (si riferisce alle dimissioni ai tempi del Milan, ndr), una cosa che in Italia non ha mai fatto nessuno. È uno che mette prima gli altri piuttosto che sé stesso. Sono orgoglioso di essere un suo amico. Il suo rapporto con Firenze sarà splendido al 100%, è un binomio perfetto."