VN – Sognando l’Europa: nel contratto di Gattuso anche il bonus Champions

Il tecnico ha firmato un accordo biennale legato anche ai risultati: incentivi per riportare la Fiorentina in Europa

Voglia di rivincita. C'è questo sentimento forte alla base del matrimonio tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso . Il presidente Commisso cerca una svolta con "la voglia di vincere" del tecnico che, a sua volta, è stimolato dal rimettersi in gioco dopo l'amara separazione dal Napoli. Un addio che era nell'aria da tempo ma che si è consumato dopo la beffa della qualificazione Champions sfumata proprio in extremis.

Le coppe europee sono comunque un obiettivo che il club viola e Ringhio mettono nel mirino, almeno nel progetto biennale. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, nel contratto di Gattuso sono stati inseriti vari bonus, tra cui un premio in caso di qualificazione all'Europa League e anche uno per l'eventuale accesso alla Champions League. Niente di clamoroso, perchè i contratti con incentivi sono ormai abituali nel calcio, ma sicuramente un sinonimo di ambizione per il nuovo corso gigliato.