Calamai: “Gattuso uomo giusto, ma non fa miracoli. Viola in Europa fra 2/3 anni”

Il parere del noto giornalista

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, attraverso Radio Bruno ha espresso il proprio pensiero su Gattuso: "Gattuso è la guida giusta per la Fiorentina, ma va aiutato nella costruzione della squadra. Da solo, con questi giocatori, non può certo fare miracoli. Sono convinto che il prossimo sarà l'anno zero di un progetto a medio lungo termine che riporterà la Viola a lottare per il 6/7 posto. Forse tra 2/3 anni. Gattuso non è di passaggio, viene a Firenze per far bene e rimanere a lungo".