Fiorentina, ottanta milioni per il mercato

Ecco il budget di mercato per la nuova Fiorentina di Gatturo

Sarà di circa ottanta milioni il budget della Fiorentina. 50 milioni dalle cessioni e un budget messo a disposizione dal presidente Commisso tra i 25 e i 30 milioni di euro. Per un progetto che possa permettere di tornare il più velocemente possibile in alto, nelle zone nobili della classifica. La nuova Fiorentina di Rino Gattuso è pronta a nascere. Il tecnico sta pianificando il tutto insieme alla società. Le basi sono ottime e sarà fondamentale per la costruzione anche il mercato in uscita. Che potrebbe diventare una risorsa importante. Così racconta La Repubblica.