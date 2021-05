Boga-Gattuso, un gradimento che nasce da lontano. Pro e contro

Il tecnico voleva Boga già al Napoli. Il giocatore ha chiesto la cessione e ha un contratto in scadenza, ma il Sassuolo (per ora) spara altissimo

Al momento è soltanto uno dei nomi accostati alla Fiorentina . Ce ne saranno tanti, come accade ovunque sul mercato, tra piste concrete, semplici idee o profili proposti da agenti e intermediari. Di certo c'è che Jeremy Boga è un giocatore che piace molto a Gattuso e non è certo un caso se il Napoli provò a lungo a strapparlo al Sassuolo nell'estate 2020. Il francese era reduce da un'ottima stagione in neroverde e De Laurentiis cercò vanamente di portarlo in azzurro, prima di desistere di fronte ad una richiesta molto alta: 40 milioni.

Oggi la situazione di Boga è cambiata e il giocatore ha dichiarato pubblicamente le sue intenzioni: "Dopo tre anni, è il momento giusto per salutare" ha detto all'Equipe. E il suo contratto scade nel 2022. Strada spianata per la Fiorentina? Niente affatto. In primis perchè Boga ha detto di voler fare un salto in avanti e quindi altri club che possono offrire la partecipazione alle coppe europee potrebbero avere più appeal. Ma soprattutto il Sassuolo non ha intenzione di fare sconti, stando almeno alle ultime parole di Carnevali: "Boga non è in vendita per meno di 40 milioni". Una cifra fuori mercato, alla luce dell'ultima stagione sotto tono e della prospettiva di perdere il giocatore a parametro zero tra dodici mesi, ma di certo il Sassuolo resta una bottega cara. Anche se i rapporti con la Fiorentina sono buoni, vedi gli affari Boateng, Lirola e Duncan.