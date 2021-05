Castrovilli pedina di scambio per Demme e Politano? Il punto

Per rifondare servono molti volti nuovi, ma anche sacrifici dal mercato. Se Vlahovic è intoccabile, Castrovilli no. Pronto lo shop dal Napoli

Quale futuro per Gaetano Castrovilli ? La Gazzetta dello Sport analizza gli scenari di mercato riguardo il numero 10 viola. Se il punto di partenza per costruire la nuova Fiorentina è la conferma di Vlahovic, non si può dire lo stesso riguardo il centrocampista, considerato un talento assoluto ma che non ha confermato in questa stagione tutte le sue potenzialità. Il ragazzo - si legge - è legato a Commisso e a Firenze, ma ha molte richieste e non esclude la possibilità a priori di lasciare i viola.

In prima fila c'è proprio il Napoli, che l'anno scorso arrivò ad offrire 40 milioni, cifra non replicabile ma sul quale si può lavorare tramite contropartite tecniche. Molto passa dai desideri di Gattuso, che potrebbe gradire alcuni dei suoi allievi: in particolare Demme e Politano. Sempre dal Napoli, ma a parametro zero, per Gattuso possono arrivare Maksimovic e Hysaj, per i quali non ci sarà bisogno di trattare direttamente con gli azzurri.