Sconcerti: “Temo molto per la Fiorentina. Oltre a Vlahovic, chi segna?”

Nel corso del suo intervisto a tmw radio, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha parlato anche della corsa per la salvezza in Serie A. Questo il breve passaggio sulla Fiorentina dopo la sconfitta di ieri pomeriggio per 1-0 in casa dell’Udinese: “Temo molto per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic, non c’è un altro attaccante capace di segnare”. Poche parole ma che sintetizzano efficacemente la stagione della Fiorentina e la preoccupazione di tutti i tifosi viola.