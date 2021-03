Galli sentenzia: “Bocciatura per Prandelli. Il calcio è un’altra cosa”

“La partita di ieri ha bocciato inesorabilmente Prandelli”. Non usa mezzi termini l’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli, commentando la sconfitta della Fiorentina a Udine. “Sullo 0-0 il tecnico era pronto a mettere Borja Valero, quindi il segnale era che gli stava benissimo quel risultato. Poi a tre minuti dalla fine ha messo Montiel come se fosse il gobbo di Notre Dame che potesse far gol nella stessa porta di tre mesi prima. Il calcio è un’altra cosa” ha detto Galli a Lady Radio. E SI APRE IL TOTO ALLENATORE