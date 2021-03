Toto allenatore: tra dubbi ed ostacoli spunta la pista estera. Sarri e Gattuso…

Come riportato da La Nazione, il discorso allenatore resta assai complesso per la Fiorentina. Da sciogliere i dubbi su Prandelli ed il suo eventuale coinvolgimento in società. Tuttavia la difficoltà ad attrarre i candidati più prestigiosi è reale. Il capitolo Sarri è intrigante, ma è evidente che per il tecnico toscano la prospettiva di tornare a Napoli sia la strada più facile. Un ostacolo anche i tanti milioni che legano ancora il tecnico, e staff, alla Juventus. Riflettore accesi dunque su Gennaro Gattuso, l’ex Milan può essere l’uomo su cui la Fiorentina ha intenzione di impostare il futuro e gestire la rinascita. La distanza con De Laurentiis è ormai incolmabile, a fine stagione sarà addio. Mentre sul fronte straniero può tornare di moda l’accostamento a Laurent Blanc, il tecnico francese è attualmente impegnato con l’Al Rayyan in Qatar.

