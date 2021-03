Dal c.s.: chiarimenti in casa viola, stamattina incontro tra squadra e dirigenza

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto dal centro sportivo “Davide Astori”. Quella di stamani è stata una mattinata complicata per la Fiorentina. Al centro sportivo infatti l’umore è stato pessimo, caratterizzato ancora dall’amarezza del post partita di ieri. All’interno del quartier generale viola è andato in contro un nuovo confronto tra dirigenti, allenatore e giocatori. Dove si è ribadito quanto detto anche dallo stesso Pradè in zona mista. Altri chiarimenti quindi in casa gigliata. Chiarimenti che sono arrivati anche ieri al termine della gara. Per quanto riguarda la probabile formazione di mercoledì contro la Roma. Saranno ancora assenti Bonaventura e Kouamè, che salteranno (salvo clamorose sorprese) anche il Parma. E’ atteso il ritorno di Amrabat in mezzo al campo, per il resto saranno da valutare le condizioni di alcuni giocatori.

L’opinione: “Udine spartiacque. Necessario tracciare una linea e ripartire da zero”