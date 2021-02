Pradè non ci sta: “Sono incaz***issimo, già il pareggio andava stretto”

Sui social viola troviamo le parole di uno sconsolato Daniele Pradè a commento di Udinese-Fiorentina, parole che qui vi riportiamo:

Sono nero, sono incaz***issimo, è una partita che non devi mai perdere. Già il pareggio poteva andarci stretto, perché cercavamo di fare la partita, poi su una disattenzione abbiamo preso gol e torniamo a casa con grande amarezza. Mi dispiace per i tifosi e per il presidente, ma dobbiamo combattere partita dopo partita, punto per punto per arrivare al più presto alla salvezza. Ora abbiamo una partita difficilissima con la roma e uno scontro diretto col Parma. Bisogna ripartire, spero i giocatori abbiano la stessa rabbia della dirigenza. Di azioni-gol non ce ne sono state, il gol lo abbiamo preso su una disattenzione clamorosa e pesantissima, non abbiamo potuto reagire. Che amarezza.