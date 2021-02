Le pagelle di Udinese-Fiorentina: i viola non scendono mai in campo, Milenkovic si addormenta

QUARTA 6: Il centrale argentino è senza dubbia la sorpresa più lieta della stagione viola. Dalla sua parte l’Udinese non sfonda mai, anzi recupera tanti palloni ed esce sempre a testa alta. La Fiorentina non riesce a giocare praticamente mai, ma l’ex River è spesso protagonista delle azioni migliori dei viola.

MILENKOVIC 5: Partita di ordinaria amministrazione per oltre 80 minuti, rovinata da una pessima gestione in occasione del gol dell’Udinese. Salta completamente a vuoto sul pallone di De Paul, spalancando la porta a Nestorowski che da due passi non può sbagliare. Una stagione discontinua, e una amnesia come quella di oggi conferma le difficoltà del centrale.

