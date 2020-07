Sconcerti: “Cutrone bel centravanti, puntiamo su di lui. Chiesa? Problema d’altri, Mandzukic…”

Il giornalista del Corriere della Sera ed ex dirigente viola, Mario Sconcerti, è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

La vittoria di Lecce e Cutrone

Ho visto una Fiorentina che non vedevo da un paio d’anni. Sono molto colpito da Cutrone, mi sembra un gran, bel centravanti. Si è messo alle spalle Vlahovic, non un cliente da poco. E’ un giocatore sul quale punterei. E’ la sorpresa più bella di questo periodo. Visto? Non sono un pirla … E ora Cutrone insidia il futuro di Vlahovic

Toto allenatore

Mazzarri? E’ un buon allenatore. Iachini ha fatto un ottimo allenatore considerando il materiale che ha. Sarri? Sarebbe l’ideale, ma non so come un fiorentina possa lavorare a Firenze. Spalletti? Non gli ho mai sentito dire cose contro la Fiorentina, ma anche a favore.

Mandzukic

Mandzukic (SCHEDA) prende più di 7 milioni d’ingaggio. Può essere messo accanto a Cutrone. E’ stato un grande giocatore, ma non so cosa sia adesso. Il punto è che non sappiamo ancora cosa siamo, lo sapremo solo tra un mese. Il croato non segna molto, ma è molto disponibile. Bisogna vedere quali sono le sue motivazioni. Preferisco giocatori esperti, non giocatori che inizino ad essere anziani, ma se prendono l’ex bianconero, mi va bene.

Pradè

Lo stimo, ma non mi è piaciuta la squadra che ha costruito.

Chiesa

Sarà un problema d’altri, spero non diventi un problema. Anzi, l’unico problema nostro è: quanto prendiamo? La trattativa va da parte del giocatore. Il ruolo? Credo sia un’ala, ma è finito il tempo delle discussioni su dove farlo giocare. Bisogna vedere con chi lo rimpiazziamo. Se non rinnova, c’è il rischio di salutarlo a zero euro.

Petriccione