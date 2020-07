Mandzukic-Fiorentina, inizia la trattativa. Parti a colloquio, ma occhio all’Inter

Mario Mandzukic e la Fiorentina, si tratta. L’attaccante croato classe ’86 sta vivendo un periodo di ferie dopo essersi svincolato dall’Al Duhail, ma intanto qualcosa si muove. Secondo quanto scrive tuttomercatoweb.com, gli agenti stanno discutendo con il club viola l’ipotesi di un contratto biennale – con opzione per il terzo anno – a circa 3 milioni di euro. L’idea è allettante per Mandzukic che sarebbe ben disposto a giocare in A, però potrebbe chiedere qualche giorno per capire quali altre offerte potrebbero palesarsi, in particolare l’Inter di Antonio Conte.