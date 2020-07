Toto panchina: spunta anche l’idea Mazzarri per la Fiorentina?

Con la questione salvezza finalmente archiviata, la Fiorentina può concentrarsi sul futuro. Che passa, in primis, dalla scelta dell’allenatore. Iachini è destinato a salutare ma non è ancora chiaro su che tipo di profilo sia orientato il club viola. L’idea De Rossi c’è stata davvero ma sembrerebbe per il momento accantonata. Resta in piedi la pista Juric (leggi le ultime dichiarazioni) mentre Spalletti ad oggi appare lontano. Occhio ad altri due profili ipotizzati questa mattina da La Nazione: Marco Giampaolo e Walter Mazzarri, reduci dall’esonero rispettivamente con Milan e Torino. E TORRICELLI SI CANDIDA…