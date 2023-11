Scelte tecniche o infortuni, Mina ancora cerca il suo vero esordio

Per scelta tecnica o per infortunio, in realtà il nuovo arrivato deve fare il suo vero esordio con la maglia della Fiorentina in modo che Italiano possa capirne il valore e l’utilità.

Milenkovic è un veterano della Fiorentina. Accanto a lui in difesa, adesso si alternano Martinez Quarta e Luca Ranieri, mentre l’acquisto dell’estate, il colombiano Mina, ha fatto soltanto due apparizioni di un minuto ciascuna nelle ultime due uscite, contro la Juventus e il Bologna. Per scelta tecnica o per infortunio, in realtà il nuovo arrivato deve fare il suo vero esordio con la maglia della Fiorentina in modo che Italiano possa capirne il valore e l’utilità. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.