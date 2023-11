QS controcorrente: “Difesa? Se Mina regge, la Fiorentina non interverrà”

"Rimanendo alla difesa, molto dipenderà da quel che garantirà Yerry Mina a livello fisico da qui a gennaio. Dovesse dare garanzie probabilmente si deciderebbe di non intervenire"

"Rimanendo alla difesa, molto dipenderà da quel che garantirà Yerry Mina a livello fisico da qui a gennaio. Dovesse dare garanzie probabilmente si deciderebbe di non intervenire". Questa l'opinione della Nazione, che va un po' controcorrente sulle mosse di mercato della Fiorentina, particolarmente in difesa. Infatti, secondo il noto quotidiano, la Viola potrebbe anche non intervenire sul reparto difensivo. Tutto dipenderà dalla condizione fisica di Yerry Mina. Ipotesi che va controcorrente rispetto a quella della Gazzetta.