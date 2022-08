Scaramuzzino: “Fiorentina sempre forte con le big. Jovic? Ad ora manca”

"Anche gli anni scorsi la Fiorentina ha quasi sempre fatto bene contro le big. Contro le grandi riesce a trovare quella concentrazione che non riesce a perseguire contro le altre squadre. Jovic? Manca un po' ad ora. Deve integrarsi bene coi movimenti. Ikone? È uno che ha i numeri, però a volte sembra un fuoco fatuo. Sottil? Ci prova. Sbaglia, ma ci prova sempre non avendo la classe e le potenzialità di Ikone. Ikone accenna sempre qualcosa, ma non segue la squadra viola. Italiano? La Fiorentina ora ha un allenatore. A distanza di un anno i numeri ed i risultati danno ragione a questo nuovo corso"