Fiorentina a piccoli passi e a porte blindate, ma la squadra va

"Era un esame davvero tosto. Un po’ come tornare alle quattro del mattino di venerdì, ripassare la lezione il sabato e presentarsi davanti alla commissione d’esame la domenica. È quanto accaduto alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha conquistato pochi giorni fa l’accesso ai gironi di Conference League, è tornata a Firenze all’alba e ha avuto pochissimo tempo per preparare una sfida davvero complicata, contro una prima della classe, col miglior attacco e con quei due, Osimhen e Kvaratskhelia, che quando vedono la porta avversaria proprio non resistono. Pochi allenamenti, subito la rifinitura, i giocatori che devono tirare il fiato, gli appuntamenti fissati sul calendario che si ripetono ogni tre giorni tra campionato e Coppe. Un test duro, davvero difficile. Eppure la Fiorentina l’ha superato, a pieni voti. Ottenendo il terzo zero a zero di fila con Italiano che pare averci preso gusto dopo non aver mai realizzato questo tipo di punteggio in tutta la prima stagione in panchina coi viola".