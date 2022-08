Saponara: “Con la Cremonese sarà diverso. Punta? Tocca a noi metterla in condizione”

Nel post partita di Fiorentina-Qatar, terminata sul risultato di 0-0, Riccardo Saponara ha preso la parola commentando la seconda uscita dei viola in Austria: "Ripartiamo dalle nostre certezze e dai punti che possiamo migliorare, abbiamo avuto tanto possesso palla ma non siamo riusciti a fare gol contro una squadra chiusa, e dobbiamo sfruttare maggiormente le occasioni. E' stata un buon banco di prova, quest'anno giocheremo contro tante squadre che fanno il 3-5-2 e adesso ci aspetta un'altra partita a Siviglia prima del campionato. Non siamo ancora lucidi al massimo per giocare l'uno contro uno e i fraseggi, ci manca un po' di condizione ma i concetti ormai sono chiari: ci manca il guizzo ma ci faremo trovare pronti. Per quanto riguarda la rapidità della giocata, tutti gli esterni si faranno trovare pronti. Dobbiamo iniziare a prendere più in considerazione il centravanti, ma con squadre che si mettono dietro non è la cosa più facile per noi".